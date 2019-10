Inter-Coach Conte, der Wahnsinnige an der Linie

Conte ist im Sommer 50 geworden, altersmilde aber ist der Mann nicht, seine Liebe zum Fussball ist ungebrochen. «Sobald ein Spiel beginnt, bin ich in meiner Zone», sagt Inter Mailands Trainer. «Und dann gibt es für mich nur eines: den Sieg.»

Wenn Inter heute in der Champions League auf Borussia Dortmund trifft (ab 21 Uhr im Ticker), wird Contes Spektakel draussen am Spielfeldrand besonders auffallen, weil sein Gegenüber Lucien Favre das Geschehen oft stoisch verfolgt. Und Inter steht unter Druck nach dem enttäuschenden 1:1 gegen Slavia Prag sowie dem 1:2 beim FC Barcelona, eine Heimniederlage gegen Dortmund (4 Punkte) wäre wohl bereits das Ende aller Träume in der Königsklasse. «Wir haben immer Druck», sagt Conte, «und für solche Spiele trainieren wir doch jeden Tag hart.»

Spieler folgen bedingungslos

Erst seit ein paar Monaten arbeitet Conte bei Inter, dem Champions-League-Sieger 2010, der auf komplizierte Jahre voller Rückschläge, Trainerwechsel, Transferchaos zurückblickt. Verpflichtet wurde er als Heilsbringer, 11 Millionen Euro beträgt sein Jahreslohn, netto, versteht sich. Er ist der Königstransfer Inters, das im Sommer rund 180 Millionen Euro für neue Fussballer ausgab.

«Für Conte würde ich mich umbringen lassen.»Romelu Lukaku

Innert kurzer Zeit ist es Conte gelungen, den Traditionsclub mit reichlich Euphorie zu versorgen. Trotz seiner langen Vergangenheit beim Rivalen Juventus ist er selbst beim Anhang akzeptiert, weil er mit seiner Energie alle mitreisst und vorlebt, was er erwartet: Leidenschaft. Wille. Teamgeist. «Für Conte würde ich alles machen», sagte Romelu Lukaku. Und Mitspieler Nicolò Barella meinte gar: «Für Conte würde ich mich umbringen lassen.»

Wie auf all seinen Stationen schafft Conte mit seinem Arbeitsethos ein Ambiente, in dem sich keiner zu schade ist, das Ego zu verstecken. Zur Sicherheit entsorgte der Coach mit Mauro Icardi, Radja Nainggolan und Ivan Perisic die drei besten Fussballer Inters, weil er das zuweilen kapriziöse Trio als ungeeignet für seine Philosophie betrachtete.