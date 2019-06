Mit Google in Anne Franks Elternhaus

Diesen Juni wäre Anne Frank 90 Jahre alt geworden. Aus diesem Anlass hat Googles Kunst- und Kultur Webplattform in Zusammenarbeit mit dem Anne-Frank-Haus in Amsterdam eine Onlineausstellung lanciert.

Mit der Technologie von Google Street View kann man erstmals das Innere des Elternhauses von Anne Frank besuchen. Es ist das Haus, in welchem die Familie wohnte, bevor sie flüchten musste. Bisher waren die Räume an der Merwedeplein 37-2 in Amsterdam für die Öffentlichkeit nicht zugänglich. Sie dienen als Zuhause und als Arbeitsplatz auf Zeit für Autorinnen und Autoren, die in ihren Heimatländern nicht frei schreiben können.