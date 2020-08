FC Interlaken vor neuer Saison – Mit Tribüne und königlichem Glanz Der FC Interlaken startet am Samstag in die neue Saison. Mit zwei Tribünen, mehr Garderoben – und Nelson Ferreira als prominentem Neuzugang. Nathalie Günter

Die Tribüne hat der FCI vom Jungfrau-Marathon übernommen: Sportchef René Brandenberger (v.l.) und Präsident Alessio Bonata (v.r.) mit den Supporten, die die Tribüne bezahlt und auch aufgebaut haben. Foto: Nathalie Günter

Ein Lastwagen der lokalen Bierbrauerei fährt gerade vor, hinter den Spielerbänken sind Aufbauarbeiten im Gang: Mitglieder des FC Interlaken (FCI) sind in den letzten Zügen, um am Samstag mit einem Heimspieltag in die neue Saison zu starten. «Endlich geht es wieder los», sagt Präsident Alessio Bonata. Die Corona-bedingt fussballfreie Zeit habe der Verein gut genutzt, um die Infrastruktur zu unterhalten.