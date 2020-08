Um es gleich vorwegzunehmen: Obwohl ich kein glühender Fan des alten und neuen Fussball-Schweizermeisters YB bin, gönne ich den Gelbschwarzen den dritten Titel in Serie. Noch mehr würde es mich jedoch freuen, wenn der FC Thun in der obersten Spielklasse verbleibt.

Zurück zu den Young Boys. Oder vielmehr zu einem jungen Typen, der mit knapp 16 Jahren vom Bödeli an den Neuenburgersee transferiert oder vielmehr von seinen Eltern dorthin geschickt wurde, um dessen mieses Französisch aufzubessern.

Die präsentesten «Souvenirs» sind die einzelnen Fussballtrainings oder vielmehr jene Personen, die die Institutsschüler übers Feld jagten, Anweisungen gaben, lobten und tadelten.

Zum einen war dies ein gewisser Illja Katic, der damals 1978 bei Xamax unter Vertrag gestanden war, vorher drei Saisons beim FCZ die Tore geschossen hatte und dort auch zweimal zum besten ausländischen Spieler der Super League, die damals noch Nationalliga A genannt wurde, gekürt worden war. Katic und sein Stellvertreter, von dem noch die Rede sein wird, verdienten sich so als Fussballprofi.

Die Schütteler mussten sich wie Slalomstangen gefühlt haben

Das Training war anstrengend, und der gebürtige Serbe war zwar freundlich, aber dennoch unerbittlich, wenn die Jungs seine Korrekturen ignorierten. Mehr Spassmomente erlebte die junge Fussballtruppe, wenn Katic’s Assistent das Zepter schwang und eine Lernstunde in Sachen Dribblings gab. Dass die talentierten Schütteler sich dabei wie Slalomstangen fühlten, trifft so ziemlich zu.

Denn Mongi Ben Brahim, der nur «Mongi» gerufen wurde, zuzuschauen, wie er seine Gegenspieler alt aussehen liess, indem er sie so umspielte, dass diese den Ball erst wieder zu sehen bekamen, als dieser bereits hinter ihren Rücken an den Füssen des 23-jährigen Tunesiers klebte, ist auch in der Erinnerung einfach unglaublich. «Mongi» stürmte in der Saison 84/85, ein Jahr vor der YB-Meisterfeier, für das Team von Alexander Mandziara, allerdings mit mässigem Erfolg und beendete seine Laufbahn in der 1. Liga bei Martigny vor seiner Rückkehr nach Tunesien.

Übrigens: «Mongis» Autogrammkarte aus der Zeit bei YB ist für 4.30 Franken auf der Auktionsplattform Ebay zu haben. Nein, sagt sich der Schreibende, ein Kauf kommt nicht in Frage. Erinnerungen an unvergessliche Erlebnisse sind unbezahlbar.