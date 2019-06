Muss ich mit meinem Kind Fussball spielen?

30 kleine Xhakas und Gwinns

Als Fussballmuffel geht es mir etwas am Schienbein vorbei, wie verbreitet dieser Sport doch in unserer Gesellschaft ist. Kürzlich habe ich Brechts Basisstufe auf einem Schulausflug begleitet. Irgendwann diskutierten alle über Fussball. Geschätzt 90 Prozent der Kinder wollten die Lehrerin damit beeindrucken, wie tolle Tschütteler sie sind. Joël hatte in einem Spiel mal drei Tore geschossen, Mia sieben und Lea-Marihuana spürte sich gar nicht mehr: «Du Frau Gerber, ich habe einmal dreiundfünfzig Goal gemacht!»

Pädagogisch vorbildlich wollte Frau Gerber den Teamgedanken des Sports betonen: «Aber es braucht ja nicht nur gute Stürmer, sondern auch gute Verteidiger.» Das war das Stichwort für Maximilian-Jason: «Ja, stimmt. Als Verteidiger habe ich einmal fünf Tore geschossen!»

Da gab Frau Gerber auf und vervollständigte die Torstatistik mit den Zahlen ihrer Söhne. Paninibildli regneten vom Himmel und die Champions-League-Hymne ertönte. So ungefähr erinnere ich mich daran.

Und ich frage mich seit diesem Ausflug, ob der Brecht mehr Fussballförderung braucht? Immerhin schnappte er sich letzthin im Indoor-Spielplatz einen Ball und dribbelte ein anderes Kind ziemlich gekonnt aus.

Ok, das andere Kind war ich. Und Sie merken schon: Ich spiele mit dem Brecht nicht oft Fussball. Bisher hat mich diese Sportlücke wenig beschäftigt, schliesslich spiele ich mit dem Kind auch selten Lacrosse, Springreiten und Snooker. Auch im Übungskeller des lokalen Schwingklubs oder auf dem Hornusserplatz waren wir lange nicht mehr.

Die heiligen drei Pflichtsportarten

Aber ist Fussball «einfach irgendeine Sportart», die ich ignorieren kann wie Kegeln und Beachbasketball, oder gehört er in dieselbe Kategorie wie Velofahren und Schwimmen? Dort ist man sich im Elternvolke ja einig: Sobald Fyonn rudimentär auf seinen Füssen stehen kann, gehört ihm ein Likeabike aus geölter Bio-Birke unters Füdli geschoben. Wenn er nicht grad im Babyschwimmen nach Ringen taucht, natürlich. Und wehe, Luara-Majvi hat zum fünften Geburi noch nicht den Pinguin auf dem Badhösli.