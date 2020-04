Einsatz am Mittelmeer – Nato-Helikopter von Radar verschwunden Ein kanadischer Militärhelikopter ist bei Übungen vor der Küste Griechenlands verschwunden. Eine Such- und Rettungsaktion läuft.

Ein kanadischer Nato-Militärhelikopter ist nach Angaben der Streitkräfte des nordamerikanischen Landes vor der griechischen Mittelmeerküste verschwunden. «Der Kontakt zu dem Flugobjekt ging verloren, als es an alliierten Übungen vor der Küste Griechenlands teilnahm», bestätigte die Armee am Mittwoch. Der Helikopter vom Typ CH-148 Cyclone war demnach auf dem Kriegsschiff Fredericton stationiert. Eine Such- und Rettungsaktion werde durchgeführt. Griechischen Medien zufolge brach der Kontakt ab, als der Helikopter über dem Ionischen Meer zwischen Griechenland und Italien unterwegs war.

Dem öffentlichen kanadischen TV-Sender CBC zufolge gehört der Helikopter einem Nato-Kontingent im Mittelmeer an. Der Sender zitierte eine Nato-Sprecherin damit, dass es einen entsprechenden Zwischenfall gegeben habe. Helikopter des betroffenen Typs haben normalerweise eine Besatzung von vier Personen.

