Nach Feierabend in Thun – Neue Pop-up-Bar startet im Selve-Park Die Betreiber der Pop-up-Bar Kürä’s Fyrabe wollen ihre Gäste an der Aare auf den Feierabend oder auf das Wochenende anstossen lassen.

Hier im Selve-Park Thun wird am 7. August die neue Pop-up-Bar Kürä's Fyrabe eröffnet. Foto: PD

«Wir waren der Meinung, dass dieser Sommer zu viele schöne Tage bot, um diese in dieser Zeit verstreichen zu lassen, ohne dass wirklich etwas in der Stadt läuft.» So sei die Idee für die Pop-up-Bar Kürä’s Fyrabe entstanden, sagt Organisator Pascal Bänninger. Das Lokal ist vom 7. August bis am 27. September jeweils von Mittwoch bis Sonntag bei schönem Wetter geöffnet. «Bei schlechtem Wetter», so die Organisatoren, «verbringt Kürä den Abend wohl oder übel bei Frau und Kindern.»

Die neue Bar setzt auf «erfrischende Getränke aller Art in einem gemütlichen Ambiente»; die Einrichtung soll an ein einladendes Gärtli erinnern. Gemütliche Sitzplätze, die Sicht auf die Aare und passende Hintergrundmusik gehören ebenfalls dazu. Die Eröffnung ist für den Freitag, 7. August, um 17 Uhr beim Selve-Park geplant.

egs