Gemeinderat Matten – Neues Reglement kommt vors Volk Gemeindeversammlung wird sich mit Abwasserreinigungsanlage befassen.

Die ARA Region Interlaken: Eine von vielen Abwasserreinigungsanlagen, die mit dem Problem der illegalen Abfallentsorgung über die Kanalisation zu kämpfen haben. Foto: Sybille Hunziker

An der Versammlung der ARA Region Interlaken stimmten die Delegierten dem neuen Organisationsreglement zu. «Somit wird es für die Gemeinden künftig möglich sein, dem Gemeindeverband bei der Abwasserentsorgung mehr Aufgaben zu übertragen», teilt Mattens Gemeinderat mit. Das Reglement sei jedoch erst dann in Kraft, wenn diesem alle Gemeinden zugestimmt haben. Ebenfalls müsse das zuständige Organ der Gemeinde die künftige Mitgliedform beschliessen (ARA-plus-Gemeinde oder ARA-Gemeinde). Für die Übertragung der Verbandsanlagen (ARA-plus-Gemeinde) ist in Matten eine Urnenabstimmung erforderlich, hält der Gemeinderat fest. Das Reglement wird der nächsten Gemeindeversammlung zum Beschluss vorgelegt.

( PD )