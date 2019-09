Ivankas 25-Millionen-Frisur

1,4 Milliarden Menschen haben online von Ivanka Trumps neuem Haarschnitt Kenntnis genommen – und das allein während der ersten drei Tage, nachdem sie sich Anfang September mit ihrem kinnlangen Bob gezeigt hatte. Die zweite Zahl, die im Zusammenhang mit der neuen Frisur der First Daughter herumgereicht wird, sind 25 Millionen. So viele US-Dollar soll ihr strengerer Look in kürzester Zeit über die Onlinewerbung eingefahren haben, die mit den haarigen News verknüpft war. Und weil solche Werte für uns strampelnde Medienvertreter eine Rapunzel-Rettungsleiter bedeuten, machen wir alle mit.