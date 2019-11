55-Jähriger stirbt bei Brand in Bieler Altstadt

Am Montagnachmittag ist in einem Mehrfamilienhaus an der Obergasse in Biel ein Feuer ausgebrochen. Als die Einsatz- und Rettungskräfte vor Ort eintrafen, stellten diese eine starke Rauchentwicklung sowie Flammen fest, die aus dem Gebäude schlugen.

Umgehend nahm die Berufsfeuerwehr Biel die Löscharbeiten auf. Sie konnte das Feuer rasch unter Kontrolle bringen und schliesslich löschen.

Im Zuge der Arbeiten fanden die Rettungskräfte in einer Wohnung eine leblose Person auf. Es handelt sich um einen 55-jährigen Mann aus dem Kanton Bern. Ein Bewohner des Hauses wurde beim Brand leicht verletzt und musste ins Spital gebracht werden. Zwei weitere Personen wurden zudem vor Ort durch ein Ambulanzteam kontrolliert.