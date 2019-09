77- Jähriger nach Unfall verstorben

Der Unfall ereignete sich auf der Höhe der Gemeindeverwaltung Saanen. Bild: Google Streetview

Der Kantonspolizei Bern wurde am Dienstagmorgen gemeldet, dass in Saanen ein Auto verunfallt sei. Erkenntnissen zufolge war der Autolenker von Saanen herkommend in Richtung Schönried unterwegs gewesen, als er auf Höhe der Gemeindeverwaltung via Gegenfahrbahn links von der Strasse abkam und in eine Begrenzungsmauer prallte.