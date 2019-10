«Alles Geld von Basel geht an meine Stiftung»

«Mein Ziel war, dass mein Vertrag automatisch weiterläuft, so lange ich spiele», sagte Federer am Sonntag in der St. Jakobs-Halle. «Und so haben wir es jetzt auch geregelt. Für mich war ohnehin klar, dass ich jedes Jahr hier spielen werde, solange ich weiter professionell Tennis spiele. Und auch für die Organisatoren ist wichtig zu wissen, dass sie mit mir rechnen können.» Der neunfache Basel-Sieger stellte auch klar, dass er die aus dem Vertrag stammenden Leistungen nicht für sich behält: «Alles Geld, das ich hier erhalte, gebe ich an die Stiftung weiter.»