Auffahrunfall auf der A5

Am Montag kam es um zirka 8 Uhr auf der Autobahn A5 bei Brügg zu einem Auffahrunfall im Längholztunnel. Zu diesem Zeitpunkt war die Tunnelröhre in Richtung Solothurn aufgrund von Reinigungsarbeiten gesperrt. Der Verkehr wurde deshalb als Gegenverkehr durch die Tunnelröhre in Richtung Brüggmoos geführt.