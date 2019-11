Bäckerei Galli übernimmt Bäckerei Brötie

Beide suchten eine Lösung

Die Beweggründe für den Zusammenschluss waren sehr unterschiedlich: Die bisherigen Inhaber und Geschäftsführer der Bäckerei Confiserie Galli AG aus Steffisburg, Ursula und Peter Galli, erreichten das Pensionsalter und suchten gleichzeitig – bedingt durch das Überbauungsprojekt im Oberdorf Steffisburg und aus Platzgründen – seit längerem nach einem alternativen Produktionsstandort, wie es in der Medienmitteilung heisst. Und Ulrich Käser, der Inhaber der Bäckerei Brötie in Thun, suchte ebenfalls nach einer passenden Nachfolge.

«Beiden Bäckersfamilien ist es ein grosses Anliegen, die besten Produkte aus beiden Betrieben in die neue Produktepalette einzubringen», steht in der Mitteilung weiter geschrieben. So beabsichtigten Samuel und Sabrina Galli einen starken Fokus auf die Konditorei- und Confiserieprodukte zu setzen und unter anderem auch das bekannte «Pain Paillasse» weiter zu pflegen. Aber auch beliebte Produkte aus dem Brötie-Sortiment wie der Orangenkuchen blieben erhalten.

Name «Brötie» verschwindet

Ulrich und Tabea Käser bleiben dem Team um Samuel und Sabrina Galli erhalten und werden auch weiterhin an den beiden Thuner Standorten an der Freienhofgasse und im Dürrenast, die erhalten bleiben, mitarbeiten. Der Markenname «Brötie» hingegen verschwindet nach 127 Jahren von der Bildfläche.

«Die Produktionsfläche bleibt auch unter den neuen Begebenheiten vergleichsweise eher knapp», heisst es in der Mitteilung. Daher teilten Gallis, die bereits seit Oktober ihre Backwaren in der Bäckerei Brötie in Thun produzierten, die Produktion für die nächsten Jahre auf zwei unterschiedliche Standorte auf. Die Bäckereiproduktion läuft in der bisherigen Brötie-Backstube in Thun. Die Konditorei- und Confiserieprodukte werden in Steffisburg produziert. Samuel Galli erklärt: «Zurzeit können wir dank flexibler Planung und dem Entgegenkommen der Vermieterschaft in Steffisburg noch zwei Produktionsstandorte betreiben. Mittelfristig sind wir aber ganz klar auf einen neuen Standort angewiesen, welcher über genügend grosse Kapazitäten verfügt.»

Die Bäckerei Confiserie Galli AG wurde 1881 in Steffisburg gegründet und beschäftigt heute 28 Mitarbeiter. Sie betreibt zwei Standorte an der Oberdorfstrasse und an der Zelgstrasse. Die Bäckerei-Konditorei-Café Brötie wurde 1892 gegründet und beschäftigt 37 Mitarbeiter.