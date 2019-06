Betreuungsstunden-Kontingent ausgeschöpft

Ostermundigen stellt allerdings erst im Sommer 2020 auf das neue System um. Die Lücke will das Parlament nun mit einem Nachkredit über 188'000 Franken für 20'000 zusätzliche Betreuungsstunden überbrücken. Möglicherweise kann die Gemeinde dabei von nicht genutzten Kontingenten aus anderen Gemeinden profitieren.

Falls der Kanton dies ermöglicht, würde nur ein Teil des Kredits tatsächlich gebraucht werden. Die restlichen Kosten würden durch Elternbeiträge und Kantonssubventionen gedeckt. So oder so wird die Kinderbetreuung Ostermundigen weiter beschäftigen. Denn auch an Kita-Plätzen mangelt es in der Gemeinde. Die Behörden sind auf der Suche nach neuen Standorten.