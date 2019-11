Bijou-Festival hält das Niveau hoch

Ein Event zudem, der ein bestimmtes Instrument für gut eine Woche in den Vordergrund rückt, das von Jungtalenten jeweils um 16 Uhr in der Kapelle von Gstaad gespielt wird (2020 wird es das Klavier sein), damit diese im öffentlichen Raum zeigen können, wo sie stehen.

Natürlich stehen sie nicht irgendwo, denn sie gehören zu den Besten ihrer Generation. Sie werden von einer Jury bewertet und am Ende des Festivals mit einem Preis ausgezeichnet, der sie zu Konzertaufnahmen mit einem renommierten Orchester samt Dirigent berechtigt. Es ist der Prix Thierry Scherz, gestiftet von Pro Scientia et Arte und dem Verein Les Amis des Sommets Musicaux.

Das Erbe von Thierry Scherz

Zurück zu den Anfängen: Bis im Juli 2014 war Thierry Scherz so etwas wie das Herz des Festivals. Dass er damals freiwillig aus dem Leben schied, war ein Schock für das engagiert arbeitende Team, die ganze Region und die Musikszene. Renaud Capuçon konnte 2016 für die Nachfolge gewonnen werden – ein Glücksfall für die fortgesetzt hochgehaltene Qualität des Festivals, das er im Sinne seines Vorgängers weiterführt und mit weiteren Farbtupfern wie den «Coups de cœur» des Intendanten in der Kirche Rougemont anreichert.

Nun sind Les Sommets Musicaux de Gstaad bei ihrer 20. Ausgabe angelangt. Und da ist wieder Hochstehendes angekündigt. Die Pianistin Martha Argerich etwa wird am 2. Februar vom Cellisten Mischa Maisky begleitet (mit Werken von Brahms, Schumann und Schostakowitsch). Pianist Bertrand Chamayou gestaltet das Konzert vom 1. Februar in der Kirche Saanen.

Er war am Gstaad Menuhin Festival Artist-in-Residence und gibt nun all jenen, die ihn in der Zeitspanne von Ende Juli bis Mitte August verpasst haben, die Gelegenheit, ihm nochmals zu begegnen. Auch sehr reizvoll: Am Abend des 3. Februar begleitet Jérôme Ducros am Klavier den Countertenor Philippe Jaroussky in Schubertliedern. Am 6. Februar ist das Requiem von Mozart zu hören.