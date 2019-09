Das passiert, wenn ein Auto den Klimademonstranten im Weg steht

Anlässlich der Klimademo strömten bis zu 100'000 Menschen in Berns Innenstadt Richtung Bundesplatz. Weil es kaum ein Durchkommen gab, wichen viele Teilnehmer auf die Nebengassen aus – so auch in die Speichergasse.

In eben dieser hatte ein Halter seinen luxuriösen Range-Rover-SUV abgestellt: Ein Dorn im Auge der Demonstranten. Kurzerhand wurde das Fahrzeug von kreativen Köpfen mit Aufklebern und Plakaten zugepflastert (siehe Bildstrecke).