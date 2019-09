Der demoralisierte Sondergesandte

Einer der Guten

Volker ist konservativ, aber kein Ideologe. Im persönlichen Gespräch wirkt er offen und aufgeschlossen, er kann sogar witzig sein, kurz: Er ist alles andere als ein zugeknöpfter Diplomat. «Kurt war einer der Guten», zitiert die «New York Times» einen seiner ehemaligen Kollegen.

Volker war, so heisst es, entsetzt von der Privataussenpolitik des Weissen Hauses in der Ukraine und stellte den Kontakt zwischen der neuen Regierung in Kiew und Giuliani offenbar auf ausdrücklichen Wunsch der verunsicherten Ukrainer her. Darüber, dass Trump persönlich im Sommer die US-Hilfe für die Ukraine gestoppt hatte, war Volker nicht informiert worden.

Nun also soll Volker zu seiner Verstrickung in die Ukraine-Affäre vor dem Kongress aussagen. Bereits für diesen Donnerstag ist er vorgeladen. Jetzt muss er alles berichten, was er gemacht hat und was er weiss.