Der füdleblutt Wahnsinn

1: Netflix goes Reitschule

Die Zeit ist reif, wir spüren das: Netflix zeigt neu eine Serie, die in der Stadt Bern spielt. In der Hauptrolle ist Max Hubacher zu sehen, der sich als verdeckt agierender Polizist in die Reitschule-Szene einschleust. Grandios spielt er das Hin- und Hergerissensein zwischen Berufsehre und Sympathie für manche Anliegen der Reitschüler. Die Rolle seiner toughen Vorgesetzten übernimmt Heidi Maria Glössner. Sie versetzt Hollywood in Aufruhr und sorgt für einen neuen Begriff in den USA: «Swiss meanness».