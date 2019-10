Der SCB behält diesmal die Nerven

Coach Kari Jalonen wirkt entspannt und zufrieden. «Es war wohl die stärkste Gruppe überhaupt. Letztlich war Arcobellos Tor in der Verlängerung des Matchs gegen Kärpät entscheidend», sagt er. Deshalb ist nun der Heimclub des Finnen ausgeschieden. Heimisch fühlt sich Jalonen mittlerweile auch in Bern. Er möchte seinen Vertrag verlängern.

«Hoffentlich klappt es noch diese Woche.» Diese Woche beinhaltet für den SCB drei Partien in drei Wettbewerben. «Jetzt, da wir weitergekommen sind, ist das Meisterschaftsspiel vom Freitag gegen Lugano das Wichtigste. Und dann wollen wir am Sonntag auch im Cup gewinnen», erzählt Scherwey.

Die falsche Nationalhymne

Eishockey gehört in weiten Teilen Frankreichs nicht zu den populären Sportarten. In der «L’Equipe», der grossen Sportzeitung des Landes, fand das Duell zwischen dem französischen und dem Schweizer Meister keine Erwähnung – im Gegensatz zum erfolgreichen Debüt des ehemaligen Fussballgoalies Petr Cech in der vierten britischen Liga.

Immerhin: In der grossen Regionalzeitung «Le Dauphine libéré» wurden dem Champions-League-Match ein kleiner und ein grosser Bericht gewidmet. «Die Schweizer müssen einen Sieg anstreben, wir werden ihnen die Sache nicht leicht machen. Obwohl wir auswärts 1:4 verloren haben, sind sie in unserer Reichweite», sagte Grenobles Stürmer Peter Valier.

Rund 150 SCB-Fans reisten an diesem regnerischen Dienstag nach Grenoble, um Kari Jalonens Team zu unterstützen. Anders als in Schweizer Arenen wurden sie im Stadion «Pôle Sud» (Südpol) nicht zwischen Plexiglaswände eingepfercht. Einen Gästesektor gibt es in der 4208 Zuschauer fassenden Eishalle nicht, weil die Auswärtsteams gewöhnlich kaum Anhänger mitbringen.