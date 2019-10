Der teuerste Parkplatz der Welt hat einen neuen Besitzer

12,5 Quadratmeter für rund eine Million Franken: So viel Geld hat ein Unbekannter in der chinesischen Finanzmetropole Hongkong für einen Parkplatz in einem Geschäftsgebäude gezahlt.

Der Abstellplatz in der Exekutive-Zone des 73 Stockwerke hohen Bürohochhauses «The Center» sei damit der weltweit teuerste, berichtete die Zeitung «South China Morning Post» am Freitag. Das sei mehr als dreimal so viel, wie man in der Kronkolonie im Durchschnitt für ein Eigenheim zahle. Umgerechnet zahlte der Käufer also rund 7000 Franken für das dort gängige Mass Quadratfuss (0,09 Quadratmeter).