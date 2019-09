Der Traum von den Pinguinen

«Ich weiss nicht mehr, wie oft ich seither in der Antarktis war», sagt Obrist, der inzwischen längst als Kapitän die entlegensten Winkel der Welt ansteuert – übrigens als einziger Schweizer Expeditions-Kommandant. Noch nie befahren hat er die Nordostpassage – doch auch dies dürfte nur noch eine Frage der Zeit sein. Denn auf Kapitän Obrist wartet ab Oktober eine spannende neue Aufgabe: Zusammen mit Kapitän Ulf Wolter übernimmt er das Kommando des neusten Expeditionsschiffs von Hapag-Lloyd Cruises, der Hanseatic Inspiration. Es ist nach der in diesem Frühling ausgelieferten Hanseatic Nature das zweite Exemplar einer neuen, speziellen Schiffsklasse.

«Die Hanseatic Inspiration verfügt in allen Bereichen über die heute modernste Technik, auch in Sachen Umwelt», freut sich Obrist. Das Versprechen: An Bord werden die Passagiere eine Infrastruktur und einen Service auf Fünfstern-Niveau vorfinden. Für neue Standards im Expeditionsbereich stehen unter anderem drei Restaurants, ein Fitness- und Spa-Bereich, ein digitales Wissensatelier, Aussenkabinen und Suiten von 21 bis 71 Quadratmeter oder zwei ausfahrbare gläserne Balkone auf dem Sonnendeck.

Ausgestattet mit der modernsten Umwelttechnik

Vor allem aber: Die neuen Expeditionsschiffe von Hapag-Lloyd Cruises sind mit modernster Umwelttechnik ausgestattet. «Ab nächstem Sommer fahren wir weltweit ausschliesslich mit schwefelarmem Marine-Gasöl, die Neubauten verfügen zudem über Katalysatoren», kündigt Obrist an. Nachhaltigkeit ist für Expeditionsfahrten in sensiblen Regionen das oberste Gebot – insbesondere in der Antarktis.

Das Tun und Lassen auf dem eisigen Kontinent wird einerseits durch den Antarktis-Vertrag geregelt, die touristischen Aktivitäten zudem durch die Vorgaben der IAATO (International Association of Antarctica Tour Operators). Und alle Antarktisreisen von Hapag-Lloyd Cruises werden in Abstimmung und nach Genehmigung des deutschen Umweltbundesamtes durchgeführt. «Die IAATO koordiniert zum Beispiel die Fahrpläne, sodass sich nie zwei Schiffe am gleichen Ort aufhalten», erklärt Kapitän Obrist. «Sie erstellt zudem ein Manual mit Verhaltensweisen. So dürfen nur maximal hundert Personen aufs Mal an Land gehen.»

Besonders wichtig in der Eiswelt ist die Sicherheit

Die auf maximal 230 Passagiere ausgelegten neuen Hapag-Lloyd-Schiffe befahren die Antarktis nur mit 199 Passagieren, was Anlandung in zwei Gruppen erlaubt. «Meist sind auf den klassischen 14-tägigen Fahrten ab Ushuaia nach der antarktischen Halbinsel vor Ort zwei Anlandungen pro Tag und Gruppe möglich», sagt Roman Obrist. Es gibt aber auch längere Reisen bis zu 34 Tagen, wie die Halbumrundung der Antarktis.