«Wir haben uns von der ursprünglichen Idee recht weit weg bewegt»

Früchte haben Sie vorhin gar nicht erst erwähnt. Einst war noch die Rede von mehreren Dutzend Tonnen pro Jahr, heute sind es ein paar wenige Tonnen. Wieso das?

Ganz ursprünglich war die Idee, mit dem Wasser primär grosse Gewächshäuser zu beheizen und mit dem Rest eine Forellenzucht zu betreiben. Das wurde im Lauf der Zeit geändert, die Gewächshäuser wurden kleiner und würden heute gar keine so grosse Produktion zulassen. Ausserdem haben wir unterdessen über 170 verschiedene Pflanzen. Nur wenn wir lediglich auf eine oder zwei Pflanzensorte setzen würden, könnten wir eine gewisse Produktionsmenge erreichen. Wir haben uns von der ursprünglichen Idee also recht weit weg bewegt.

Wohin denn?

Wir sind stärker zu einem Erlebnisort geworden, einem Ort zum Entdecken.

Die Früchte sind also nur noch Zierde?

Nein, unsere Produktionsmenge reicht für die Erlebnisführungen, für die Küche und für den Shop aus. Aber vom Ziel, vorwiegend Bananen und Papayas anzupflanzen, sind wir zu Gunsten anderer Sachen abgekommen.

Also weg von der reinen Produktionsstätte…

...hin zu Erlebnis, Infotainment, Genuss.

Schön geworben. Nach dem ersten Betriebsjahr brachen die Besucherzahlen massiv ein. Wie entwickeln sie sich heute?

Wir hatten jetzt gerade im Bereich der Besucherzahlen einen sehr guten September und sind der Meinung, dass wir sie mittlerweile stabilisieren konnten.

Wie das?

Im letzten Jahr haben wir gepröbelt, wie wir die Führungen gestalten wollen. Nun haben wir eine Art gefunden, die gut ankommt, das merken wir jetzt. Auch unsere Kommunikation scheint zu funktionieren: Das Tropenhaus ist heute in den Köpfen viel mehr als Ausflugsort verankert.

Anfangs war das Tropenhaus in Frutigen zwar akzeptiert, aber die Bevölkerung hatte gewisse Berührungsängste. Teilen Sie diese Einschätzung?

Durchaus, da hat man sich vielleicht am Anfang nicht ganz optimal integriert in Frutigen. Es war schon eine Aufgabe von uns, das zu korrigieren und den Betrieb näher an die Bevölkerung zu führen.

Ist das gelungen?

Wenn ich nach dem Bauchgefühl urteile, dann schon. Gegen aussen sind die Leute stolz und ihnen ist bewusst, dass das Tropenhaus ein wichtiger Arbeitgeber ist. Das heisst aber nicht, dass sie auch zu uns essen kommen. Die Verwurzelung in der Region ist dennoch enorm wichtig.

Zurück zum Grund, weshalb das Tropenhaus überhaupt existiert: Heute fliessen noch rund 40 Liter 17 Grad warmes Wasser pro Sekunde aus dem Lötschberg, ein Bruchteil der einstigen Prognosen. Ist das Tropenhaus überhaupt noch darauf angewiesen?

Unbedingt. Ohne das Wasser aus dem Berg hätte das Tropenhaus keine Existenzberechtigung. (Interview: nik)