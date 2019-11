Noch werden die Karten gemischt – und hineinblicken lassen sich die meisten nicht. Trotzdem: Der Vorwahlpoker in Heimberg hat ein Jahr vor den Gemeindewahlen definitiv begonnen – nicht zuletzt, weil EDU und EVP ihr Blatt schon früh auf den Tisch gelegt haben: Mit seinem vorzeitigen Rücktritt macht Beat Schertenleib (EDU) den Weg frei: Sein Nachfolger Herbert Geiser (EVP) kann am 25. Oktober 2020 als Bisheriger ins Rennen steigen.