Die SVP-Würmer haben sich verkrochen

Wo sind nur die Würmer der SVP geblieben? Eine Woche vor dem Wahltermin ist vom Plakat mit dem Apfel nichts mehr zu sehen. An den Strassenrändern tauchen in der Schlussphase des Wahlkampfs nur noch die Köpfe der Frauen und Männer auf, die für die SVP ins Bundeshaus einziehen wollen. Zudem setzt die Partei wieder auf den ursprünglichen Slogan «frei und sicher». Man könnte fast meinen, der SVP-Spitze selbst ist es unwohl geworden mit den ­Viechern – nach all dem Wirbel.