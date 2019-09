Diese Drohne wird in verseuchten Gewässern eingesetzt

Die Eidgenössische Materialprüfungs- und Forschungsanstalt (Empa) entwickelt zusammen mit dem Imperial College London eine neuartige Drohne. Sie hat keine Propeller, stattdessen stösst sie einen Wasserstrahl aus, der sie über das Wasser fliegen lässt, bevor sie wieder eintaucht. Diese Drohne soll in Zukunft in verseuchten Gewässern Wasserproben in verschiedenen Tiefen nehmen können. So müssen sich Menschen nicht in Gefahr begeben.