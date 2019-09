Ein Fest der Begegnungen

«Musik und Tanz reflektieren die Kultur eines Volkes, erzählen generationenübergreifende Musikgeschichte und verbinden Menschen über alle Grenzen hinweg.»

Das schreibt der Verein Onocult, welcher das erste Fest der Begegnungen in Oberhofen organisiert. Onomusic steigt am 4. Oktober in der Halle am Riderbach. Traditioneller Jodelgesang begegnet dabei feurigen Gipsy-Klängen, und Breakdance tritt in Dialog mit Flamenco.