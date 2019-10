Er sprengt die Klassik-Klischees

Orlinski singt Bononcinis «Infelice mia costanza». Video: Warner/Youtube

Orlinski selbst könnte ein solches Mittel derzeit bestens gebrauchen. Der 28-jährige polnische Countertenor probt gerade für Händels «Belshazzar» im Zürcher Opernhaus, präsentiert sich auf der Titelseite von «Vogue Man», hat eben den Gramophone Award als «Young Artist of the Year» in Empfang genommen, gibt reihenweise Interviews – und scheint fast zu explodieren vor Energie, wenn er einem in seiner Opernhausgarderobe gegenübersitzt. Es laufe alles gerade «very, very, very, very well», sagt er, und man könnte gut noch ein paar weitere «verys» anfügen.

Zwei Jahre ist es nun her, seit Orlinskis Karriere so richtig Fahrt aufgenommen hat, dank eines Missverständnisses. Er sollte in Aix-en-Provence für eine Radioproduktion Vivaldis «Vedrò con mio diletto» singen, kam wegen der hochsommerlichen Temperaturen in kurzen Hosen zur Aufnahme – und erfuhr erst dort, dass der Auftritt auch gestreamt werde. Das Video ging viral: Weil Orlinski so grandios singt, und weil es offenbar immer noch verblüffend wirkt, wenn ein klassischer Sänger aussieht wie ein normaler Mensch (respektive in diesem Fall: wie ein normaler Mensch, den Kommentatoren auf Youtube mit Michelangelos David vergleichen).