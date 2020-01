Ein Turm fürs Eichholz

Das Naturzentrum im Eichholz, das mit Ausstellungen und Führungen Flora und Fauna am Aareufer erlebbar macht, plant inmitten seines Naturreservats einen Beobachtungsturm. Von diesem aus sollen Tierfans künftig aus luftiger Höhe Vögel sichten können.

Die überdachte Holzkonstruktion wird knapp acht Meter hoch sein und damit zwar kleiner als die meisten Bäume in der Um­gebung. «In dieser Höhe ist man der Vogelwelt aber gleich um einiges näher», sagt IZE-Präsident Michael Zimmermann. So soll es dank des Turms etwa möglich sein, einigen Vögeln beim Brüten zuzusehen oder unge­wöhnliche Einblicke in Löcher von Spechten zu erhalten.

Gegen «Krähen-Bashing»

Über fünfzig Vogelarten lassen sich – nebst diversen anderen Tieren wie Rehen, Fischottern, Bibern, Füchsen oder Mardern – in der Auenlandschaft gleich neben dem Aare-Strandbad Eichholz beobachten.

Um den Ruf des Federviehs stehe es in unseren Breitengraden jedoch nicht zum Besten, stellt Agrarwissenschaftler Michael Zimmermann fest. «Vögel wie Saatkrähen werden vor allem als Plagegeister abgestempelt, die man in den Augen vieler Leute zum Abschuss freigeben sollte.»

Dieses «Krähen-Bashing» habe letztlich den Ausschlag gegeben für die Idee, im Eichholz einen Turm zu bauen. Zwar gebe esim Reservat selber keine Saat­krähenpopulation, dafür aber andere Rabenvögel. «Der Beobachtungsturm ermöglicht einen Perspektivenwechsel und dient dazu, unsere Beziehung zu Wildtieren im Allgemeinen zu hinterfragen», so Zimmermann.

80'000 Franken

Das Image der Vögel ist aber nur das eine. Nebst dem Willen, das ramponierte Ansehen der Tiere zu steigern, sprachen auch pragmatische Gründe für das Turmprojekt: Wo der Beobachtungsturm zu stehen kommen soll, gab es bisher einen normalen Holzsteg.

Die Plattform ist zuletzt derart marode geworden, dass man sie wegen Einsturzgefahr bald nicht mehr hätte begehen dürfen. «Für uns ist das die Gelegenheit, um gleich etwas Höheres zu errichten.»

Hoch sind allerdings auch die Kosten für das Bauvorhaben. Der Holzturm samt Betonfundament, der dank Bedachung eine Lebensdauer von rund dreissig Jahren haben soll, kostet gegen 80'000 Franken. Der grösste Teil davon ist laut Zimmermann durch Beiträge von Stiftungen und private Spenden bereits finanziert.

Noch hofft der Verein aber auf weitere Spenden sowie einen Unterstützungsbeitrag des Lotteriefonds. Läuft alles nach Plan, ist der Turm Ende April fertig. Er wird zu den Öffnungs­zeiten des Infozentrums jeweils am Mittwoch und am Wochenende frei zugänglich sein.