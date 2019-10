ETH plant 118-Millionen-Fusion

Die Pläne hätten geheim bleiben sollen – bis mindestens nach den nationalen Wahlen am kommenden Sonntag. Der «Blick» machte sie aber bereits heute Mittwoch publik: Der ETH-Rat will seine Forschungsanstalten neu organisieren. Gemäss einem internen Schreiben, das auch dem «Tages-Anzeiger» vorliegt, sollen dabei bestehende Institute zu einem neuen Super-Institut «von Weltklasseformat», «Swiss Federal Institute of Technology for Environment and Sustainability» genannt, zusammmengelegt werden.