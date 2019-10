«Eulen» schlägt der Tag aufs Gemüt

Ab heute Sonntag können Nachtmenschen ein wenig aufatmen. Nicht, weil sie diese Nacht eine Stunde länger schlafen konnten, sondern weil dank der Zeitum­stellung auf Normalzeit ihr Tag-Nacht-Rhythmus wieder ein bisschen besser ins Lot kommt. Nachteulen, die abends hellwach sind, spät schlafen gehen und am Morgen kaum aus den Federn kommen, haben zwar generell mehr Mühe, sich auf den Rhythmus einzustellen, den die Arbeitswelt und die Gesellschaft fordert. Doch wenn sie dann in der Sommerzeit noch eine Stunde früher aufstehen müssen, als die Sonne es eigentlich vorgibt, dann leiden eben sie, die Nachtmenschen, am meisten.