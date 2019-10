Frühere Top-Notenbanker greifen Kurs der EZB an

Die Amtszeit von Mario Draghi, Chef der Europäischen Zentralbank, neigt sich dem Ende zu. Ende Oktober gibt er seinen Posten ab, derzeit befindet er sich auf Abschiedstour. Vor kurzem erst hielt er in Athen eine vielbeachtete Rede, in der er das Wirken der Zentralbank verteidigte. Kurz vor seinem Abschied wird seine Notenbankpolitik aber von ehemaligen Berufskollegen massiv kritisiert. «Als ehemalige Zentralbanker und als europäische Bürger beobachten wird den anhaltenden Krisenmodus der EZB mit wachsender Sorge», schreiben die Autoren in ihrem «Memorandum zur Geldpolitik der EZB». Es wurde am Freitag verschiedenen Medien zugespielt. Bloomberg hat das Schreiben in voller Länge publiziert.