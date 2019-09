«Hätten Sie mit dem Religionslehrer Pornos besprechen wollen?»

Ist es schlimm, wenn Jugendliche Pornos schauen?

Das kann man so generell nicht sagen. Man muss differenzieren. Einerseits spielt das Alter beziehungsweise der individuelle Entwicklungsstand eine Rolle, anderseits die Art der Pornos, also ob es sich um normale Pornos handelt oder um Devianz- und Gewaltpornos. Wobei sich natürlich die Frage stellt, wer darüber entscheidet, was «normale» Pornos sind.