Hartnäckig, aber mit Humor

Vor allem die indigenen Völker im Hochland sind eine Macht, die schon mehrere Präsidenten in die Flucht getrieben hat. Sie werfen Moreno Verrat vor. Der Präsident war 2017 mit einer linken Agenda angetreten, die sich an die seines Vorgängers Rafael Correa anlehnte; Moreno war dessen Vizepräsident gewesen. Doch bald nach seinem Amtsantritt kam es zum Zerwürfnis. Moreno begann, die Politik seines Vorgängers umzudrehen, arbeitete auf eine Versöhnung mit den «Gringos», den US-Ölmultis und dem IWF, hin, denen Correa die Tür gewiesen hatte. Er brach mit dem Maduro-Regime in Venezuela. Dann warf er auch noch Julian Assange aus der Botschaft in London.

Die Wandlung Morenos zum liberalen Reformer kam für die meisten Ecuadorianer unerwartet, das Linkssein schien ihm eigentlich in die Wiege gelegt. Den Vornamen verdankt er seinen Lehrereltern, die sich dafür einsetzten, dass Indigene auch in ihren Sprachen unterrichtet wurden. An der Universität schloss er sich linken Studentengruppen an. Noch als Präsident singt er gerne Songs linker Liedermacher, so erst kürzlich beim Treffen mit anderen Staatschefs der amazonischen Länder.

Er verliert die gute Laune nur, wenn es um ein Thema geht: seinen früheren Freund und jetzigen Erzfeind Rafael Correa.

Doch das erscheint seinen Gegnern nun eher als romantische Fassade. Im Gegenzug zu einem Milliardenkredit des IWF verpflichtete sich Moreno zu einschneidenden Reformen: Liberalisierung des Arbeitsmarkts, Abbau des Staatsapparats und Streichung von Subventionen. Auf seinen immer noch beliebten Vorgänger setzte Moreno die Justiz an, die ihm Korruption vorwirft. Correa setzte sich nach Belgien ab. Der Zweikampf dieser Männer prägt nun die Politik.

Anders als der angriffslustige, narzisstische Correa ist Moreno ein moderater, auf Ausgleich bedachter Mann. «Wir Ecuadorianer sind doch friedliche Menschen», sagte der 66-Jährige nach seiner Rückkehr nach Quito am Donnerstag fast flehentlich. Er versprach rasche Zugeständnisse, etwa Schuldenerlässe für indigene Gemeinschaften. An der Streichung der Treibstoffsubventionen will er jedoch festhalten. Da dürfte er die Hartnäckigkeit an den Tag legen, die er schon oft im Leben bewiesen hat.

Moreno hat mehrere Selbsthilfebücher geschrieben, das war seine Art der Aufarbeitung des Überfalls im Jahr 1998, als Autodiebe ihm in Quito in den Rücken schossen. Seitdem ist er gelähmt und auf den Rollstuhl angewiesen. Er setzte sich als Vizepräsident so sehr für die Barrierefreiheit ein, dass er zum UNO-Sondergesandten für Behinderung und Barrierefreiheit berufen wurde. Als Rezept, mit extremen Lebenssituationen umzugehen, hat der Familienvater in seinen Büchern stets eines gepriesen: Humor. Den legt er meist auch im direkten Gespräch an den Tag. Er verliert die gute Laune nur, wenn es um ein Thema geht: seinen früheren Freund und jetzigen Erzfeind Rafael Correa.