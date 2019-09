Hoeness droht mit Boykott des DFB-Teams

Angesprochen auf ein mögliches Szenario, dass Neuer von ter Stegen abgelöst werden könnte, zitiert die «Sport Bild» den scheidenden Chef des deutschen Rekordmeisters mit den Worten: «Bevor das stattfindet, werden wir keine Nationalspieler mehr abstellen.» Hoeness beschreibt damit eine Situation, durch die der deutsche Rekordmeister bewusst gegen die vom Weltverband verordnete Abstellungspflicht für Nationalspieler in den Länderspielpausen verstossen würde. Seine erneut heftigen Aussagen in der Auseinandersetzung sind also eher als Drohkulisse zu verstehen. Die Bayern müssten im Boykott-Fall alle Spieler krankmelden. Sollten die Atteste einer Überprüfung nicht standhalten, würden bei einer Eskalation des Konflikts Strafen bis hin zu Spielersperren drohen.

«Ich weiss nicht, ob das jetzt hilft»

Die Debatte ausgelöst hatten Äusserungen des Barcelona-Keepers ter Stegen, der sich zuletzt über seine Reservistenrolle in der Auswahl des Deutschen Fussball-Bundes beklagt hatte. Bei einer Sponsoren-Veranstaltung in Barcelona wurde der 27-Jährige, der dieses Jahr für die Auszeichnung zum besten Goalie der Welt nominiert worden war, interviewt. Auf Spanisch sagte er in ein Mikro: «Diese Reise mit der Nationalmannschaft war ein harter Schlag für mich.» Ein Satz, der aus dem Kontext gerissen worden war. Denn der Rest des Kurzinterviews hatte Deutschland nie erreicht. Wie die «Bild» nun berichtet, hatte ter Stegen noch die folgenden Sätze gesagt: «Aktuell spielt Manuel Neuer, er macht das gut. Ich kann nicht erwarten, dass ich mehr Einsätze im DFB-Team bekomme.»

Neben Hoeness, der in einem Rundumschlag den DFB und dessen Verantwortliche, ter Stegen und die Medien verbal angegriffen hatte, hatte auch Manuel Neuer seinen Konkurrenten nach dessen Aussagen kritisiert: «Er hat bei der Nationalmannschaft nichts gesagt. Ich weiss nicht, ob das der Mannschaft jetzt hilft.»