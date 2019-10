Holen wir uns die Kontrolle!

Solange es um Werbung für Zahnpasta oder Staubsauger geht, greifen diese Argumente. Doch bei Wahlen und Demokratie, sollten andere Massstäbe gelten.

Das ist heute nicht der Fall. Wenn Schweizer Parteien im Wahlkampf in sozialen Medien Werbung veröffentlichen, entscheidet offenbar ein Algorithmus darüber, ob sie eher an ältere männliche Nutzer oder jüngere weibliche ausgeliefert wird. Eine Auswertung der Politwerbung bei Facebook durch diese Zeitung zeigt, dass Werbung der FDP vor allem Männern angezeigt wird – obwohl die Partei das nicht will. Um auch Frauen zu erreichen, muss sie bezahlen. Warum? Geschäftsgeheimnis!, sagt Facebook.

Es bleibt umstritten, ob Onlinepolitwerbung einen Einfluss auf Wahlen hat. Die meisten Schweizer Politologen sagen, dass Plakatwerbung und Politjournalismus viel wichtiger für die Meinungsbildung seien.

Doch unterschätzen sollte man den Einfluss von Social Media nicht. Die Politologen wären nicht die Ersten, die sich in Sachen Onlinewerbung völlig verschätzen. 2007 sagte der damalige Verlegerpräsident Hanspeter Lebrument: «Google hat Angst vor uns.» Seither sind die Werbeerträge der klassischen Medien von 2,5 Milliarden auf 1,7 Milliarden Franken eingebrochen, während Firmen wie Google und Facebook ihren Werbe-umsatz auf schätzungsweise 2 Milliarden Franken gesteigert haben.

Schlimm genug, dass die Techgiganten unsere Medienlandschaft systematisch umgewälzt haben. Wir sollten verhindern, dass sie Ähnliches mit unserer Demokratie tun.