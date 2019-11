«Hotellerie-Aufholbedarf ist nicht zu leugnen»

Auf Ihrem Wahlflyer setzen Sie sich für eine nachhaltige und optimale Gesundheits- und Altersversorgung ein. Was heisst für Sie in der Gesundheitsversorgung optimal? Mit einem Akutspital? Und zu welchem Preis?

Beatrice Zeller:Wir brauchen eine medizinische Grund- und Notfallversorgung durch Hausärzte in Zusammenarbeit mit Spital, Rettungsdienst, Spitex und Altersheimen. So können die vielfältigen Bedürfnisse der Bevölkerung und Gäste in unserer Region abgedeckt werden. Die Kosten der verschiedenen Varianten werden nun abgeklärt und aufgezeigt, und die Stimmbürger haben die Möglichkeit mitzuentscheiden.