Ich würde ja gerne, aber...

Im Herbst werden in vielen Schulhäusern und Kindergärten wieder die Elternräte gewählt. Ein jährlicher Pflichttermin, ein jährlicher Termin des Grauens. Die Wahlen laufen meist so ab: quälende Stille, beschämte Blicke, und irgendwann ringt sich der oder die Gutmütigste in der Runde durch, dieses Amt jetzt in Gottes Namen für ein Jahr zu übernehmen.