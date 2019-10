In vier Monaten reist Federer zweimal um die Erde

Zwischendurch findet er auch noch Zeit, Tennis zu spielen. Zum Beispiel am Dienstag in Shanghai. Da trifft Roger Federer zum Auftakt des grössten Turniers in Asien auf Albert Ramos-Viñolas (ATP 46). Gegen den Spanier verlor er hier vor vier Jahren im Startspiel überraschend. Das Masters-Turnier am Huangpo ist für den Weltranglistendritten die erste Station einer ausgedehnten Weltreise, die an die Tournee einer Rockband erinnert. Sie führt ihn bis in vier Monaten durch alle Erdteile, in über ein Dutzend Metropolen und über eine Strecke, die mit rund 100'000 Flugkilometern reichen würde, um den Globus mehr als zweimal am Äquator zu umrunden.