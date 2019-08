Jeffrey Epstein tot in Zelle gefunden

Jeffrey Epstein, der wegen des Vorwurfs des schweren Kindesmissbrauchs im Gefängnis sass, ist tot in seiner Zelle aufgefunden worden. Nach Angaben der Behörden hat sich der 66-Jährige Unternehmer und Milliardär das Leben genommen.

Die New Yorker Staatsanwaltschaft warf Epstein zuletzt vor, Dutzende minderjährige Mädchen missbraucht zu haben. Der Beschuldigte habe zwischen 2002 und 2005 in New York und Florida einen illegalen Sexhandelsring aufgebaut, hiess es in der Anklageschrift. Einige der Mädchen seien erst 14 Jahre alt gewesen und mit grossen Summen Bargeld angelockt worden. Epstein hatte auf nicht schuldig plädiert.