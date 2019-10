Krabben aus ölverseuchten Gewässern

Mit dem Fischen aufzuhören, ist für viele Menschen am Maracaibo-See aber keine Option, so gibt es in der Umgebung für sie kaum andere Möglichkeiten, um den eigenen Lebensunterhalt zu sichern. So gehen die Fischer weiter ihrer mühsamen Arbeit nach. Sie fangen mit Öl verschmutzte Fische und Krabben, schrubben sie mit blossen Händen sauber und machen sie bereit für den Transport in Verarbeitungsbetriebe. Von dort werden die Tiere an Verbraucher geliefert – unter anderem auch in die Vereinigten Staaten. Ob die Kunden dort wissen, dass die Krabben auf ihren Tellern aus ölgetränkten Gewässern stammen, ist zweifelhaft. (vwi)