Lenker kolliderte frontal mit einem Baum – schwer verletzt

Ungefähr um 10 Uhr war am Mittwochmorgen ein Auto von Meiringen her in Richtung Brienz unterwegs, als es aus noch zu klärenden Gründen auf die linke Strassenseite geriet, dort von der Fahrbahn abkam und daraufhin frontal mit einem Baum kollidierte.

Der Autolenker wurde beim Unfall schwer verletzt. Nach der Erstversorgung durch Drittpersonen und ein Ambulanzteam wurde er mit einem Helikopter der Rega ins Spital geflogen. Sein Zustand ist kritisch.

Die Strasse musste mehrere Stunden gesperrt werden. Eine Umleitung wurde durch Angehörige der Feuerwehr Meiringen eingerichtet. Ermittlungen zum Unfall sind im Gang, wie die Kantonspolizei Bern in einer Medienmitteilung schreibt.