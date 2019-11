Volg-Filiale in Kirchlindach überfallen

Am Montagabend überfiel ein unbekannter Täter die Volg-Filiale an der Lindachstrasse in Kirchlindach, wie die Kantonspolizei Bern mitteilt. Gemäss aktuellen Erkenntnissen betrat der maskierte Mann kurz vor Ladenschluss das Verkaufsgeschäft, bedrohte eine Angestellte und forderte die Herausgabe von Bargeld.