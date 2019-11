Mann stirbt nach Selbstunfall

Der Autolenker kam mit seinem Lieferwagen von der Strasse ab. Bild: Google Street View

Am Freitagnachmittag ereignete sich in Lamboing (Gemeinde Plateau de Diesse) ein schwerer Verkehrsunfall. Gemäss ersten Erkenntnissen war ein Mann mit einem Lieferwagen von Lamboing her auf der Strasse «Le Jorat» in Richtung Orvin unterwegs, als das Fahrzeug aus noch zu klärenden Gründen nach links von der Strasse abkam. Der Lieferwagen kam schliesslich auf der rechten Fahrzeugseite liegend zum Stillstand.