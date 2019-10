«Meilenstein im Kampf gegen Hass im Netz»

Die Klage von Glawischnig-Piesczek bezog sich auf einen Artikel auf einer Facebook-Seite, auf der neben einem Foto der damaligen Grünen-Chefin ein Text veröffentlicht wurde («Grüne: Mindestsicherung für Flüchtlinge soll bleiben»). Auf der Facebook-Seite wurden beleidigende Kommentare geäussert. Die Politikerin hatte nach einer Unterlassungsverfügung auch eine Löschung sinngleicher Beleidigungen gefordert.

Im aktuellen EuGH-Urteil ging es nicht darum, was gesagt werden darf und was nicht, sondern darum, was Internetunternehmen gegen Kommentare unternehmen müssen, wenn diese rechtswidrig sind. Der EuGH spielt damit den Ball wieder zurück an die Gerichte der Nationalstaaten. Sie werden entscheiden müssen, wie stark sie die Onlinedienste in die Pflicht nehmen. Von Facebook liegt noch keine Stellungnahme vor.