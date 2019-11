Mitwirkung für Überbauungs-Ordnung startet

Die übrigen fünf Gebäude im Planungsperimeter sowie die Einstellhalle bleiben bestehen und werden in ein neues Freiraumkonzept integriert. Das Gemeinschaftszentrum und die öffentlich zugänglichen Aussenräume sollen neu und attraktiv gestaltet werden.

Auch 91 und 93 integriert

Die entsprechende Parzelle ist heute dem Bebauungsplan mit Sonderbauvorschriften «Burgerallee» zugewiesen. Der nördliche Teil dieses Bebauungsplans bleibt bestehen. Der südliche Teil der Parzelle soll durch die neue Überbauungsordnung (UeO) ersetzt werden.

Die ebenfalls zur BWG Nünenen gehörenden Gebäude Pestalozzistrasse 91 und 93, die heute in der Wohnzone W3 liegen, werden ebenfalls in den Perimeter dieser Überbauungsordnung integriert. Die Überbauungsordnung ermöglicht den Ersatzneubau und regelt die Aussenraumgestaltung im gesamten Areal.

Die nächsten Schritte

«Nach der Mitwirkung und der Auswertung der Eingaben werden die Unterlagen dem Kanton zur Vorprüfung eingereicht, bevor die öffentliche Auflage erfolgt», schreibt die Stadt. Mit einer Genehmigung der Zonenplanänderung und der neuen Überbauungsordnung sei frühestens im Winter 2020/2021 zu rechnen. Der Baustart erfolge voraussichtlich 2021/2022.

Die Unterlagen sind bis 31. Januar 2020 an der Industriestrasse 2 und im Rathaus (Bürozeiten) oder unter www.thun.ch/mitwirkung einsehbar. Die Ausstellung im Rathaus wird jeden Dienstag von 14 bis 17 Uhr durch Mitarbeitende des Planungsamtes betreut. Am Donnerstag, 12. Dezember, um 19 Uhr findet im Restaurant Romantic, Pestalozzistrasse 95, in Thun eine Informationsveranstaltung für das Quartier statt.