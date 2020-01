Mutter des ausgesetzten Babys und Mann in Untersuchungshaft

Nach umfangreichen Abklärungen ist nun klar: Die ermittelte Frau ist tatsächlich die Kindsmutter des ausgesetzten Babys von Därstetten.

Nun wurden also die Mutter und «ein Mann aus ihrem unmittelbaren Umfeld» in Untersuchungshaft versetzt, wie die Kantonspolizei Bern am Donnerstagvormittag berichtete.

Man werde nun ermitteln, welche Rolle die beiden Personen bei den Ereignissen rund um den ausgesetzten Säugling gehabt hätten. Es gilt für beide Personen nach wie vor die Unschuldsvermutung.