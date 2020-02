Sein Knie war zerfetzt – jetzt will er die Skiwelt erobern

Belgien. Höchster Berg: 694 Meter. Geöffnete Skigebiete: keine. Tradition im Skiweltcup: null.

Doch nun ist da Armand Marchant, 22, aus Lüttich, von Beruf Slalomfahrer. Fünfter Anfang Jahr in Zagreb mit Bestzeit im zweiten Lauf. Marchant ist der einzige professionelle Wintersportler Walloniens, und wenn er Videos zeigt von Landsleuten, wie diese in einer Skihalle mehr schlecht als recht die fast flache Piste runterrutschen, dann sagt er: «Es ist schon sonderbar, was aus mir geworden ist.»