SMS vom Dienstag, 29. Oktober

Die SMS im Überblick

Zu verschenken

Gut erhaltene Eichenholzküche mit Herd und Kühlschrank mit Gefrierschubladen. Muss abgeholt werden. 031 791 28 71

Grosser Kaktus und Dalienknollen. 079 648 38 39

Migroswichtel, Disney Plüschfiguren. 079 287 39 33

Schreibtisch mit Schublade, Untersatz auf Rollen. In Grösshöchstetten. 079 687 64 99

Ein Sack Restwolle, verschiedene Farben. Nur SMS. 079 461 25 14

CD Boxen und Velohelm, blau. Nur SMS. 079 462 14 90

Schneeketten für 15 Zoll Felgen. Kaum gebraucht. Abzuholen in Schwarzenburg. 079 613 02 94

Zwei Kinder Hochstühle, Ikea Modell Antilope, weiss, abzuholen in 3414. 079 301 85 91

Voliere, 2 m und 2 kleinere Käfige, müssen in Steffisburg abgeholt werden. 079 391 14 35

Gewächshaus zum Pflanzen überwintern, Höhe 200 cm, Durchmesser 240 cm. 079 564 11 73

2er Ledersofa, schwarz, hat Gebrauchsspuren, ideal für Hobbyraum oder Sitzplatz. In Grösshöchstetten. 079 687 64 99

Ikea-Büropult mit Korpus, kleine Gebrauchsspuren, 1 x Samsung Drucker/ Scanner/ Kopierer, farbig. 4 x 2 Ikea Expeditregal, mit Gebrauchsspuren. 079 830 04 19

Korkzapfen, zum Basteln. Nur SMS. 079 317 15 88

Einkolbengüllepumpe Hochdorf mit Riemenscheiben; Zintrifugalgüllepumpe mit Elektromotor; Frühbeetfenster 6 Stk L 1500 cm, B 1000 cm; Infrarotkabine L 1500 cm, B 1500 cm, H 1900 cm. 079 206 02 61

Gratis gesucht

Winterfester Wohnwagen, für Klimaprojekt. 076 690 05 30

Gitter zu Sigg Dörrex. 078 607 11 05

Feldenkraisliege, Bücher und Lagerungsmaterial. 079 751 22 67

Magnetlottospielabdecker. 079 242 78 37

Animal Planet Mania Nr. 32, 118, 121, 145 und 154, nur SMS. 079 550 55 01

Hotpot, holzbefeuert oder nur Heizelement. 079 902 95 66

Diverses

Vielen Dank der Person, die am Sonntag auf dem Wanderweg Süderen-Schallenberg mein GA gefunden und dieses am SBB Schalter in Thun abgegeben hat. 079 586 83 19

Verloren am 13.10 in Uebeschi: Brille in schwarzen Etui. 079 548 02 37