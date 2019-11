Sommer hält Penalty bei Gladbach-Sieg

Patrick Herrmann stieg auf den Zaun zum Fanblock und gab den Einpeitscher, dann machten sich die Tabellenführer von Borussia Mönchengladbach zur Ehrenrunde auf. Mit begeisterndem Power-Fussball wächst die Mannschaft von Trainer Marco Rose allmählich zu einem Titelkandidaten in der Bundesliga heran. Durch das 3:1 (2:0) am Sonntag gegen Werder Bremen baute die Borussia ihren Vorsprung auf die Verfolger auf vier Punkte aus - und wird mindestens noch drei Wochen lang an der Spitze stehen.